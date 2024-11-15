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Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов

видео; обновлено 12:27
12:27 2356

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов.

«Итоговый протокол составлен. На этом фактически завершился выборный период», - объявил Каландаришвили, подписав документ.

* * * 12:09

Заседание ЦИК Грузии продолжилось после инцидента, когда член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.

После возобновления заседания Каландаришвили с повязкой на глазу заявил, что эта хулиганская выходка была направлена не только против него, но и стала подтверждением того, что у оппозиции нет никаких доказательств фальсификации выборов.

«У оппозиции нет никаких фактов фальсификации выборов, поэтому только нападениями не только на председателя комиссии, но своих оппонентов, предпринимаются попытки сорвать объявление итогов выборов», - сказал он.

По итоговым данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93%, она получила 89 мандатов.

Барьер в 5% преодолели помимо «Грузинской мечты» четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство - Национальное движение» - 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» - 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» - 7,78% и 12 мандатов. 

Оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Грузии

* * * 11:26

Акция протеста проходит перед зданием Центризбиркома Грузии, который должен принять итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов.

Представители оппозиции и активисты собрались с утра около здания ЦИК, однако к входу подойти невозможно - прилегающая территория перекрыта высоким и массивным выдвижным забором. На месте дежурят десятки правоохранителей. Также полицейские машины перекрывают въезд на территорию ЦИК со стороны аллеи Агмашенебели.

Как ожидается, ЦИК примет итоговый протокол, после чего в течение 10 дней парламент нового созыва сможет приступить к работе. Оппозиция не признает результатов выборов и намерена помешать ЦИК утвердить их итоги, а парламенту - провести первое заседание.

Тем временем Sova News передает, что на заседании ЦИК произошел инцидент: оппозиционный лидер от ЕНД Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Гиорги Каландаришвили. После инцидента Киртадзе был выведен из зала сотрудниками службы охраны. «Ты — позор, позор нашей страны и черное пятно», — заявил Киртадзе в адрес главы ЦИК. Заседание ЦИК приостановлено, отмечает издание.

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