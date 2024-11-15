Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов

* * * 12:09

Заседание ЦИК Грузии продолжилось после инцидента, когда член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.

После возобновления заседания Каландаришвили с повязкой на глазу заявил, что эта хулиганская выходка была направлена не только против него, но и стала подтверждением того, что у оппозиции нет никаких доказательств фальсификации выборов.

«У оппозиции нет никаких фактов фальсификации выборов, поэтому только нападениями не только на председателя комиссии, но своих оппонентов, предпринимаются попытки сорвать объявление итогов выборов», - сказал он.

По итоговым данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93%, она получила 89 мандатов.

Барьер в 5% преодолели помимо «Грузинской мечты» четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство - Национальное движение» - 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» - 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» - 7,78% и 12 мандатов.