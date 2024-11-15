Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов
Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов.
«Итоговый протокол составлен. На этом фактически завершился выборный период», - объявил Каландаришвили, подписав документ.
* * * 12:09
Заседание ЦИК Грузии продолжилось после инцидента, когда член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.
После возобновления заседания Каландаришвили с повязкой на глазу заявил, что эта хулиганская выходка была направлена не только против него, но и стала подтверждением того, что у оппозиции нет никаких доказательств фальсификации выборов.
«У оппозиции нет никаких фактов фальсификации выборов, поэтому только нападениями не только на председателя комиссии, но своих оппонентов, предпринимаются попытки сорвать объявление итогов выборов», - сказал он.
По итоговым данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93%, она получила 89 мандатов.
Барьер в 5% преодолели помимо «Грузинской мечты» четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство - Национальное движение» - 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» - 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» - 7,78% и 12 мандатов.
* * * 11:26
Акция протеста проходит перед зданием Центризбиркома Грузии, который должен принять итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов.
Представители оппозиции и активисты собрались с утра около здания ЦИК, однако к входу подойти невозможно - прилегающая территория перекрыта высоким и массивным выдвижным забором. На месте дежурят десятки правоохранителей. Также полицейские машины перекрывают въезд на территорию ЦИК со стороны аллеи Агмашенебели.
Как ожидается, ЦИК примет итоговый протокол, после чего в течение 10 дней парламент нового созыва сможет приступить к работе. Оппозиция не признает результатов выборов и намерена помешать ЦИК утвердить их итоги, а парламенту - провести первое заседание.
Тем временем Sova News передает, что на заседании ЦИК произошел инцидент: оппозиционный лидер от ЕНД Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Гиорги Каландаришвили. После инцидента Киртадзе был выведен из зала сотрудниками службы охраны. «Ты — позор, позор нашей страны и черное пятно», — заявил Киртадзе в адрес главы ЦИК. Заседание ЦИК приостановлено, отмечает издание.
November 16, 2024