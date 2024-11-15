Новый скандал: шефа аппарата Нетаньяху подозревают в подлоге

Как сообщает BBC, Цахи Браверман якобы изменил задокументированное время звонка премьер-министру от тогдашнего военного секретаря генерал-майора Ави Гиля. Генерал был первым, кто доложил премьеру о нападении.

Израильская полиция подозревает Цахи Бравермана, главу аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в изменении документа от 7 октября 2023 года – день, когда Израиль подвергся самому жестокому и кровопролитному нападению палестинских экстремистов.

Израильские СМИ сообщили, что в четверг сотрудники израильской полиции из отдела по расследованию особо тяжких преступлений допрашивали Цахи Бравермана в течение пяти часов. Детективы подтвердили, что по этому делу действительно ведется следствие.

Браверман обвиняется в том, что задним числом изменил время телефонного звонка с 06:40 на 06:29. Он уверяет, что звонок действительно был получен в 6:29 и неверно задокументирован изначально.

Как сообщает издание Haaretz, в первый раз Гиль позвонил Нетаньяху в 06:29, когда атака ХАМАС только началась, однако премьер якобы не дал Гилю никаких указаний, попросив перезвонить через 10 минут, в 06:40.

Только во время второго телефонного звонка, время которого Браверман якобы изменил (чтобы создать впечатление, что звонок был первым), Нетаньяху приказал Гилю провести оценку ситуации в связи с развивающимся вторжением ХАМАС, сообщает Haaretz.

Потенциальный скандал вокруг изменений в стенограмме пока находится на самой ранней стадии, говорится в публикации BBC.

Нападение 7 октября воспринимается в Израиле как крупнейший провал разведки. Несколько высокопоставленных офицеров уже ушли в отставку. Над Биньямином Нетаньяху также висит уголовное дело по обвинениям в коррупции. Судебный процесс по этому делу возобновится в декабре, ожидается, что Нетаньяху даст показания.