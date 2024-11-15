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Трамп отправил Маска к иранцам

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Икрам Нур, автор haqqin.az
12:00 1930

Илон Маск встретился в начале нынешней недели с послом Ирана в Организации Объединенных Наций Амиром Саидом Иравани. Официальные лица в Вашингтоне и Тегеране отказываются комментировать это событие.

Любитель рвать шаблоны и ломать стереотипы Дональд Трамп остается верен самому себе. Ведь инициатива встречи Илона Маска с иранцами принадлежит ему и сомневаться в этом не приходится. Маск не является государственным служащим, запретов на подобные контакты у него нет – почему бы и не попробовать его для зондирования почвы?

К тому же главное его преимущество – это отсутствие стереотипов в отношении Тегерана, во всяком случае таких, которые позволяли бы ему с ходу отметать аргументы иранской стороны. Что, в свою очередь, делает и иранцев более откровенными в разговоре с ним, у них ведь тоже нет негативного багажа в отношении Маска.

Главное преимущество Маска – это отсутствие стереотипов в отношении Тегерана, во всяком случае таких, которые позволяли бы ему с ходу отметать аргументы иранской стороны

Остается только понять, зачем Трампу был нужен этот перфоманс, который по его заказу Маск и исполнил? И ответ на это, как думается, достаточно очевиден – новому американскому президенту необходимо определиться со своей будущей политикой в отношении Тегерана, проверить, готово ли иранское руководство на уступки и изменения в своей региональной политике, и насколько далеко они в этих уступках готовы зайти.

Вопреки тому, что пишут сейчас мировые СМИ, политика будущей американской администрации США в отношении Ирана окончательно не определена. Нет, в том, что эта политика будет весьма жесткой – сомнений нет. То, что новая администрация закончит практику своих предшественников на бесконечные договорняки – тоже сомневаться не приходится. Но вопрос выбора тактики в отношении Тегерана – остается открытым. Равно как и выбор степени жесткости в отношении него.

Тактика Трампа в этом отношении не отличается от практикуемых им бизнес-подходов: сначала понять слабые точки противника, затем – определить, насколько он податлив к давлению. И уж потом делать ему «предложение, от которого невозможно отказаться», неуклонно добиваясь его исполнения противоположной стороной – и, главное, не давая «партнеру по переговорам» юлить, искать лазейки и соскакивать.

В формирующейся администрации Трампа нет пока специалиста по иранской проблематике уровня Уильяма Бернса. Но, по всей видимости, Дональд Трамп считает, что таковой и не нужен. Поскольку Тегеран – это не угроза и не вызов Вашингтону, а попросту «заноза» или «камушек в ботинке». Иными словами, досадное неудобство, которое, как считает будущий хозяин Белого дома, вполне легко устранить. Причем, по возможности, обойдясь при этом минимальными затратами.

Пока диалог Трамп-Тегеран находится в самом начале и предсказать конечный результат весьма затруднительно

Насколько это окажется действенным в сдерживании деструктивной активности Ирана в регионе – будет окончательно понятно не ранее конца февраля – начале марта следующего года. Именно тогда и наступит время либо для комплиментов, либо для критики такого подхода – не ранее, сейчас можно только описывать происходящее на иранском треке, избегая однозначных оценок.

Но можно заметить, что в Тегеране уже осознают, что простор для его лавирования и маневров начинает сокращаться. На днях стало известно, что Иран предоставил США письменные заверения, что не готовил покушение на Трампа, в чем американская сторона обвиняла иранцев в сентябре нынешнего года. Вряд ли это совпадение, скорее уж – сигнал со стороны Тегерана о том, что они готовы снижать уровень конфронтации с Вашингтоном при Трампе.

Но, повторюсь, пока диалог Трамп-Тегеран находится в самом начале, и предсказать конечный результат весьма затруднительно. Нужно время для его развития, которое пока у сторон есть. И нам в этой ситуации остается только пристально наблюдать, чем все это закончится.

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