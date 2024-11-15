Громкие заявления и недовольство Зеленского

«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим прямо с Путиным, просто с убийцей, мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, это на входе проигрышный статус переговоров для Украины», - сказал президент Украины.

У Украины должна быть сильная позиция на переговорах с Россией. В противном случае такие переговоры будут проигрышными для Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.

Зеленский подчеркнул, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, от смены настроения Трампа зависит смена политики США: «Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Может быть кто-либо посредником, но нельзя абстрактно говорить: «Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону». Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так быть не может».

Глава государства добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что «Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права». По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.

Зеленский также сообщил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше: «Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал - половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент».

Президент Украины добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина: «Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также».

Зеленский также назвал главной причиной продвижения России на фронте медленную укомплектацию украинских бригад: «На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация бригад оружием, все эти процессы были достаточно медленны»

По словам Зеленского, Украина ожидала поставок некоторого оружия год.

По словам Зеленского, Россия продвигается на фронте с огромными потерями - до 1200 человек в день ранеными и убитыми. По его словам, войска не могут продвигаться постоянно с такими потерями. «На некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Всем хочется, но это не сериал. Когда мы остановим, когда мы разобьем, когда наше войско пойдет вперед. Это не сериал, это серьезная история. Для того, чтобы их (россиян, - ред.) остановить, подойдут сейчас резервы, укомплектованные бригады, которые так долго мы ждем, продвижение закончится».