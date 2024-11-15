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В России обрушение в шахте

12:30 705

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области РФ на глубине 320 метров обрушилась кровля, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел при производстве работ по добыче руды. В момент обрушения, как сообщили в пресс-службе шахты, под землей находились 183 человека. 182 шахтера смогли выйти на поверхность, один из них был направлен на обследование в больницу. Судьба одного оставшегося под землей шахтера пока неизвестна. В ходе проведения спасательной операции произошло повторное обрушение породы, из-за которого пришлось приостановить работы. Сейчас поиски возобновили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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