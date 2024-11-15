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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

В Москве посоветовали обращаться с вопросами к Еревану

12:45 807

Заявления армянской стороны говорят о «дистанцировании» Еревана от всех форматов работы ОДКБ. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о возможности участия Армении в саммите ОДКБ 28 ноября.

Российскому дипломату был задан вопрос, есть ли шансы на участие Армении в предстоящих мероприятиях ОДКБ, включая встречу лидеров. «Вопрос обращайте к армянской стороне, - отреагировал Панкин. - Но судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия в абсолютно всех форматах деятельности ОДКБ на разных уровнях».

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