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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

Поймать за ногу убегающую эпоху

война миров
Леонид Швец, автор haqqin.az
12:41 724

От будущей президентской администрации США ожидают чудес невозможных: «Трамп придет, порядок наведет!». Причем не только граждане Америки, но и прочих стран, столкнувшихся в последние годы с тем, что очень приблизительно можно назвать международной нестабильностью. А у нас кто за стабильность в мире отвечает? Правильно, самый большой и самый сильный, то есть США. Трудно себе даже представить, насколько далеки эти ожидания от реальности.

И дело даже не в том, что команда Трампа не справится с теми проблемами, которые ей в наследство оставил Байден. Конечно, дело чести для республиканцев показать выдающиеся результаты там, где ничего не получилось у демократов, и они будут стараться на свой манер, но даже если прыгнут выше головы, у них мало что выйдет. Дональд Трамп и его люди не решение проблемы, они ее неотъемлемая часть.

Трамп, с одной стороны, обещает все исправить, то есть повернуть историю вспять в золотой век американской промышленной индустрии доинформационной эпохи, с другой – тянется за Илоном Маском в новую эру технологий будущего

Прежняя система международных отношений, в своих основных чертах сложившаяся после Второй мировой войны, совершенно не отвечает актуальному соотношению сил, постиндустриальная экономика, диктующая новые императивы, не имеет ничего общего с индустриальной эпохой, чей расцвет пришелся на прошлый век.

Трамп, и в 2019 году, и нынче пришедший к власти голосами тех, кто чувствует себя оставленным на обочине набравшими невиданные обороты процессами глобализации и цифровизации, с одной стороны, обещает все исправить, то есть повернуть историю вспять в золотой век американской промышленной индустрии доинформационной эпохи, с другой – тянется за Илоном Маском в новую эру технологий будущего, путь в которое торят могучие глобальные корпорации, выросшие на американской земле, и он готов им этот путь максимально облегчить.

Коренная ломка глобальных устоев займет не четыре года, которые отведены на президентскую каденцию Трампа, и не двадцать четыре, а составит содержание основной части двадцать первого века, что далеко за пределами любой отдельной политической карьеры.

И Путин почему-то решил на свой манер довоевать Вторую мировую и холодную войны в совершенно другой исторической ситуации, когда Россия уже даже не тень Советского Союза, который загнулся тоже не без серьезных причин

Сейчас понемногу будут входить во власть те лидеры, которым и придется участвовать в выстраивании нового дивного мира, пока же в основном заканчивают свой инерционный путь их предшественники, от которых странно ожидать каких-то прорывов, они пытаются доиграть или переиграть на свой манер век двадцатый. В самом невинном варианте – «стабилизировать», обуздать, нормализовать нынешнюю брыкающуюся ситуацию.

Разумеется, эти попытки обречены, они несовременны, но по-своему своевременны: было бы странно ожидать, что отживающий мир уйдет без сопротивления, подчас весьма жестокого. И Дональд Трамп с его движением MAGA – Make America Great Again, «сделаем Америку снова великой», он ведь тоже часть сопротивления неуклонно наступающему новому, и Владимир Путин, почему-то решивший на свой манер довоевать Вторую мировую и холодную войны в совершенно другой исторической ситуации, когда Россия уже даже не тень Советского Союза, который загнулся тоже не без серьезных причин.

Си Цзиньпин поймал стремительно взлетающий Китай буквально за ногу в страхе, что его высокотехнологический расцвет оставит не у дел Коммунистическую партию, не готовую ни с кем делить командные высоты.

Иллюзия устойчивости. Ничего, это скоро пройдет. Для самых упрямых – всего через четыре года

Это все уходящая натура. Уходящая с большой неохотой, обставляющая уход драматическими обстоятельствами и убеждающая всех и себя в первую очередь в своей исторической победе, уже состоявшейся или которая вот-вот грядет.

Мы живем во время грандиозных исторических метаморфоз, и это время только начинается. Сложно упрекать тех, кто спешит фиксировать прибыли и убытки от каких-то событий, которые в угаре текущей актуальности кажутся решающими и решенными, люди, чтобы не сойти с ума в круговерти происходящего, приписывают определенность самым неопределенным вещам. Для кого-то и Трамп — вот такая опора, создающая иллюзию устойчивости. Ничего, это скоро пройдет. Для самых упрямых – всего через четыре года.

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