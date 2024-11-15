Госслужба наказала сотрудников-коррупционеров

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу продолжает последовательные меры в рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева «Об утверждении Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы», а также требований и поручений по устранению факторов, способствующих коррупции.

Как сообщили haqqin.az в Госслужбе, в результате служебных проверок, проведенных в ноябре текущего года в Насиминском районном управлении Госслужбы и Геранбойском районном отделе службы, были выявлены недостатки и нарушения в деятельности девяти сотрудников. Эти сотрудники были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В частности, трое из них, нарушившие законные права граждан, используя служебное положение в личных интересах и предъявляя незаконные требования, были уволены. Материалы в отношении их действий направлены в Генеральную прокуратуру для вынесения правовой оценки.

Госслужба советует гражданам, столкнувшимся с коррупционными правонарушениями или иными незаконными требованиями в деятельности службы, обращаться в Центр обращения граждан по номеру 9100 или на электронный адрес [email protected]. Подобные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе для обеспечения прозрачности служебной деятельности и повышения уровня удовлетворенности граждан, заявили в пресс-службе.