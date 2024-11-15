USD 1.7000
EUR 1.7918
RUB 0.0170
Подписаться на уведомления
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

Госслужба наказала сотрудников-коррупционеров

дела направлены в Генпрокуратуру
13:12 455

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу продолжает последовательные меры в рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева «Об утверждении Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы», а также требований и поручений по устранению факторов, способствующих коррупции.

Как сообщили haqqin.az в Госслужбе, в результате служебных проверок, проведенных в ноябре текущего года в Насиминском районном управлении Госслужбы и Геранбойском районном отделе службы, были выявлены недостатки и нарушения в деятельности девяти сотрудников. Эти сотрудники были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В частности, трое из них, нарушившие законные права граждан, используя служебное положение в личных интересах и предъявляя незаконные требования, были уволены. Материалы в отношении их действий направлены в Генеральную прокуратуру для вынесения правовой оценки.

Госслужба советует гражданам, столкнувшимся с коррупционными правонарушениями или иными незаконными требованиями в деятельности службы, обращаться в Центр обращения граждан по номеру 9100 или на электронный адрес [email protected]. Подобные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе для обеспечения прозрачности служебной деятельности и повышения уровня удовлетворенности граждан, заявили в пресс-службе.

«Глава» Абхазии не сдается, оппозиция собирает сторонников
«Глава» Абхазии не сдается, оппозиция собирает сторонников
13:27 140
Громкие заявления и недовольство Зеленского
Громкие заявления и недовольство Зеленского обновлено 13:05
13:05 1380
Трамп отправил Маска к иранцам
Трамп отправил Маска к иранцам наш комментарий
12:00 1934
Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов
Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов видео; обновлено 12:27
12:27 2368
Прозападный переворот под российским флагом
Прозападный переворот под российским флагом что происходит в Абхазии?
10:24 4077
Франция с Турцией сталкиваются
Франция с Турцией сталкиваются горячая тема
00:00 7567
Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
10:20 1947
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга! о наших проблемах
03:24 9164
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости?
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости? наш обзор
15 ноября 2024, 23:40 8721
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
09:25 2248
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
06:16 3820

ЭТО ВАЖНО

«Глава» Абхазии не сдается, оппозиция собирает сторонников
«Глава» Абхазии не сдается, оппозиция собирает сторонников
13:27 140
Громкие заявления и недовольство Зеленского
Громкие заявления и недовольство Зеленского обновлено 13:05
13:05 1380
Трамп отправил Маска к иранцам
Трамп отправил Маска к иранцам наш комментарий
12:00 1934
Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов
Облитый краской глава ЦИК Грузии объявил итоги выборов видео; обновлено 12:27
12:27 2368
Прозападный переворот под российским флагом
Прозападный переворот под российским флагом что происходит в Абхазии?
10:24 4077
Франция с Турцией сталкиваются
Франция с Турцией сталкиваются горячая тема
00:00 7567
Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
10:20 1947
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга! о наших проблемах
03:24 9164
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости?
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости? наш обзор
15 ноября 2024, 23:40 8721
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
09:25 2248
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
06:16 3820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться