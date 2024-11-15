«Глава» Абхазии не сдается, оппозиция собирает сторонников

В субботу в селе Тамыш Очамчирского района Абхазии (отколовшийся от Грузии регион – ред.) состоится встреча «главы» Абхазии Аслана Бжании со своими сторонниками.

Ранее сообщалось, что Бжания вечером в пятницу после обращения к своим сторонникам у здания МВД республики и заявления об отказе уходить в отставку выехал в свое родное село Тамыш.

Тем временем лидеры оппозиции, захватившие «правительственные здания» в Абхазии, также обратились к своим сторонникам и представителям общественных и политических организаций и Совету старейшин региона с призывом принять участие в собрании, которое планируется провести в конференц-зале комплекса «правительственных зданий».

Один из лидеров оппозиции Леван Микаа сказал журналистам, что никаких переговоров с представителями Бжании сейчас не ведется.