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Умерла Светлана Светличная

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13:34 2453

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, пишут российские СМИ.

О кончине актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали ей болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Отмечалось, что актриса лично дала на это согласие.

Светличная сыграла в десятках фильмов. Одна из ее наиболее известных ролей — Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука».  Актриса снялась в главной роли в фильме «Стряпуха», а также в таких фильмах, как  «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Герой нашего времени».

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.

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