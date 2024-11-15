Умерла Светлана Светличная

О кончине актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали ей болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, пишут российские СМИ.

В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Отмечалось, что актриса лично дала на это согласие.

Светличная сыграла в десятках фильмов. Одна из ее наиболее известных ролей — Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука». Актриса снялась в главной роли в фильме «Стряпуха», а также в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Герой нашего времени».

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.