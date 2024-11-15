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Орхан Фикретоглу: «Мы смогли… мы вернули наши земли…»

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13:40 1360

«Когда я впервые ступил на освобожденные от оккупации земли Карабаха, первой мыслью, которая пришла мне в голову, было: мы смогли, мы вернули наши земли».

Так сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана Орхан Фикретоглу, делясь своими мыслями о Великом возвращении на освобожденные территории.

В рамках мероприятий по реализации Плана действий I Государственной программы о Великом возвращении на освобожденные от оккупации территории Азербайджана Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит информационно-разъяснительную работу. В рамках этой программы готовятся видеоролики с участием деятелей искусства, интеллектуалов, работающих в различных сферах, и молодежи.

Представляем видеоролик с участием заслуженного деятеля искусств Орхана Фикретоглу.

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