Орхан Фикретоглу: «Мы смогли… мы вернули наши земли…»

«Когда я впервые ступил на освобожденные от оккупации земли Карабаха, первой мыслью, которая пришла мне в голову, было: мы смогли, мы вернули наши земли».

Так сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана Орхан Фикретоглу, делясь своими мыслями о Великом возвращении на освобожденные территории.

В рамках мероприятий по реализации Плана действий I Государственной программы о Великом возвращении на освобожденные от оккупации территории Азербайджана Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит информационно-разъяснительную работу. В рамках этой программы готовятся видеоролики с участием деятелей искусства, интеллектуалов, работающих в различных сферах, и молодежи.

Представляем видеоролик с участием заслуженного деятеля искусств Орхана Фикретоглу.