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Генсек МСЭ: «Видение и поддержка Азербайджана сделали День цифровизации возможным»

13:54 571

«Видение и поддержка председательства COP29 и принимающей страны Азербайджана сделали День цифровизации возможным».

Об этом сказала генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на круглом столе высокого уровня по зеленой цифровой деятельности, организованном Министерством цифрового развития и транспорта (МЦРТ) под председательством COP29 и Международным союзом электросвязи (МСЭ) в рамках COP29.

Богдан-Мартин добавила: «Этот важный момент для зеленой цифровой деятельности должен продвинуть нас вперед с общей верой в то, что мы можем и должны уменьшить воздействие цифровых технологий на окружающую среду и использовать их неоспоримый потенциал для борьбы с климатическим кризисом. Давайте продолжим наращивать нашу зеленую цифровую мощь в преддверии COP30, а вместе с ней и более устойчивого цифрового будущего для будущих поколений».

16 ноября впервые в истории в рамках COP прошел День цифровизации. Круглый стол высокого уровня по зеленой цифровой деятельности был организован Министерством цифрового развития и транспорта под председательством COP29 и МСЭ в рамках Дня цифровизации.

В общей сложности на сегодняшний день более 1000 правительств, компаний, организаций гражданского общества, а также международных и региональных организаций и других заинтересованных сторон поддержали Декларацию COP29 о зеленой цифровой деятельности, принятую по итогам круглого стола.

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