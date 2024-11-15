«Роботы-убийцы» Украины

Поставщики БПЛА для Киева наращивают их производство до промышленных масштабов. Речь идет о дронах, оснащенных системой Skynode от американской Auterion. Skynode представляет собой мини-компьютер размером с кулак и контроллер полета. Процессор помещают внутрь беспилотников, которые производят украинские компании. На сайте Auterion говорится, что технологии «компьютерного зрения» позволяют противодействовать глушителям GPS, среди других преимуществ системы — возможность управлять роем дронов и полностью автономный полет. Киев получит десятки тысяч таких миниатюрных компьютеров, пишет WSJ.

Аналогичные системы разрабатывают другие компании, многие из которых — украинские, например, стартап Vyriy drone, который производит FPV-дроны (First Person View, от первого лица). В ноябре она отчиталась о внедрении системы донаведения, которая позволяет автоматически захватывать цель и без вмешательства пилота довести взрывчатку до цели. Стоимость компьютеров, которыми оснащены дроны, составляет около $15.

Основатель и генеральный директор Auterion Лоренц Майер заявил, что «в этом нет ничего нового, но разница в цене».