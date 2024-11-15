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Украина разработала четыре вида ракет

заявил Зеленский
14:20 1132

Украина разработала четыре вида ракет, и сейчас продолжаются их испытания, сказал президент Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.

По его словам, в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы Украина еще не добилась больших результатов, но успехи есть.

«У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее – морские дроны, уничтожившие большое количество Черноморского флота РФ», – сказал глава украинского государства.

«…Технологии, оружие – мы в этом направлении неплохо работаем. Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, по внутренним заказам – 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров», – резюмировал он.

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