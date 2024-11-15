В полку электробусов в Баку прибыло

В Баку продолжается процесс трансформации системы общественного транспорта для обеспечения качественного обслуживания, комфорта и безопасности пассажиров. Полным ходом идет работа над дальнейшей оптимизацией автобусной маршрутной сети, расширением охвата большего числа населения города, повышением эффективности пассажироперевозок, в том числе за счет создания соответствующей инфраструктуры, центров транспортного обмена, увеличения количества выделенных полос движения.

Уже сейчас налицо кардинальные изменения, которые произошли за последние месяцы. Но вся эта колоссальная работа была бы неполной без решения одной из главных задач – пополнения автобусного парка и замены устаревших транспортных средств новыми, отвечающими современным требованиям. Важно отметить, что речь здесь не только о количественных показателях – во главу угла ставится прежде всего комфорт и безопасность, то есть требования к новым автобусам самые высокие. Отрадно, что к этому процессу активно подключаются и действующие в столице частные компании-перевозчики. Компания «Халиг Фаигоглу», осуществившая немало новшеств в сфере общественного транспорта и всегда принимающая участие в инициативах по улучшению экологической ситуации в Баку, реализует проект по закупке и предоставлению к услугам пассажиров комфортабельных электробусов, отвечающих современным требованиям.

В рамках этого проекта в столицу уже доставлена первая партия из 50 электробусов китайской компании «Golden Dragon», которые планируется ввести в эксплуатацию на регулярных маршрутных линиях в ближайшие дни. Следует отметить, что компания «Халиг Фаигоглу», активно участвующая в выполнении поставленных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) задач по улучшению системы пассажироперевозок, является крупнейшей частной компанией в стране, обслуживающей более 30 маршрутов. С учетом этого показателя пуск в эксплуатацию еще 50 электробусов несомненно окажет существенное влияние на сокращение интервала движения и снижение плотности пассажиропотока за счет увеличения количества курсирующих на линиях транспортных средств. Это – одна из задач, стоящих перед системой наземного общественного транспорта в целом. Напомним, что прежде компания запустила на линии доставленные в республику комфортабельные экологически чистые автобусы, работающие на сжатом природном газе (СПГ).