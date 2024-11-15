В России заявили о захвате населенных пунктов Украины

Российские военные захватили населенные пункты Григоровка и Макаровка в Донецкой области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Село Григоровка расположено в Покровском районе западнее Селидово, о взятии которого стало известно 29 октября. Село Макаровка — рядом с селами Новодаровка и Ровнополь, расположенными на границе Донецкой и Запорожской областей.

На прошлой неделе Минобороны РФ заявляло о захвате шести населенных пунктов в Донецкой области. В Харьковской области Украины российские военные взяли село Першотравневое. На текущей неделе российские силы заняли Колесниковку в Харьковской области, а также Вознесенку, Волченку, Степановку в Донецкой области.