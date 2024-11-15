Сенаторы требуют расследовать «контакты» Маска с властями России

Сенаторы Джин Шахин и Джек Рид от Демократической партии США призвали Минобороны и Минюст расследовать контакты миллиардера Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

В нем отмечается, что Маск курирует контракты оборонного ведомства и разведывательного сообщества на миллиарды долларов в качестве гендиректора аэрокосмической компании SpaceX. В связи с этим сенаторы опасаются, что его контакты с Путиным могут нанести ущерб безопасности страны.

«Эти отношения между хорошо известным противником США и Маском, который получает многомиллиардное финансирование от правительства, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска как государственного подрядчика и обладателя допуска к секретным данным», — подчеркнули законодатели.

Шахин и Рид намерены добиваться отстранения бизнесмена от участия в госзакупках, если подозрения будут подтверждены.

В октябре источники The Wall Street Journal (WSJ) среди российских и западных чиновников утверждали, что в последние два года Путин неоднократно разговаривал с Маском, а также тот контактировал с другими высокопоставленными лицами в Москве, включая первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. По словам собеседников издания, миллиардер и Путин обсуждали личные темы, бизнес и геополитику.

В Кремле регулярные контакты главы государства с Маском отрицали.

После победы на президентских выборах Дональд Трамп назначил Маска одним из руководителей будущего Департамента эффективности правительства. По данным ABC News и CNBC, Маск стал влиятельной фигурой в окружении Трампа, в том числе бизнесмен оценивает кадровые решения республиканца и присутствует на его телефонных беседах с иностранными лидерами.