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Повестка дня Kapital Bank на COP29

15:15 190

Конференция ООН по изменению климата COP29, одно из важнейших глобальных мероприятий, направленных на борьбу с изменением климата, объединяющее мировых лидеров, ученых и экспертов, успешно продолжается.

Kapital Bank - первый банк Азербайджана - участвует в конференции в составе делегации Pasha Holding. В Зеленой зоне мероприятия установлен стенд Kapital Bank. На стенде официальные представители банка обмениваются с участниками идеями, делятся опытом и отвечают на вопросы гостей.

В организованных панелях активно участвуют официальные представители банка. Вчера Kapital Bank организовал панельную дискуссию на тему «Устойчивая среда малого и среднего бизнеса в Азербайджане». В дискуссии модерировали Нуран Каримов, руководитель налоговой и юридической практики Deloitte Azerbaijan.

В дискуссиях участвовали Фарид Хидаятзаде, член совета директоров и главный администратор корпоративных продаж Kapital Bank, Орхан Мамедов, председатель совета директоров Агенства развития среднего малого и среднего бизнеса, Фарид Гулиев, руководитель направления институционального банкинга Paşa Bank, Эмин Ильяс, директор ООО BIOROPEAN.

В ходе панельной дискуссии были обсуждены такие вопросы, как новые идеи, проблемы предпринимателей, пути решения, государственно-частное партнерство в этом направлении. В своем выступлении Фарид Хидаятзаде затронул тему финансирования идей, поддерживающих зеленую экономику, и рассказал о перспективах по этой теме.

Сегодня председатель совета директоров, главный исполнительный директор банка Фарид Гусейнов принял участие в качестве спикера в панели «Устойчивая цифровизация». Он поделился с участниками опытом Kapital Bank и личным подходом к цифровизации.

«С точки зрения перехода к цифровой трансформации каждая компания должна иметь четкую стратегию и индивидуальный подход к вопросу. Здесь важно обеспечить, чтобы принцип устойчивого развития служил как развитию бизнеса, так и приносил пользу природе. Инвестиции и инициативы в этом направлении должны служить как клиентам, так и окружающей среде. Важно уметь правильно управлять этим балансом», - заявил Ф.Гусейнов.

Закир Ханмамедов, руководитель офиса платежных систем Kapital Bank, принял участие в панели «Устойчивая цифровизация» в качестве спикера. В своем выступлении он затронул такие вопросы, как анализ данных, цифровые решения, применяемые банком, и вклад этих решений в экологию.

Любой желающий стать участником этой исторической конференции может принять участие в мероприятии, бесплатно купив билет на сайте iticket.az.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обслуживает клиентов благодаря крупнейшей в Азербайджане филиальной сети, 119 филиалам и 53 филиалам. Чтобы получить более подробную информацию о продуктах и услугах Банка, вы можете посетить https://kapitalbank.az, Справочный центр 196 или страницы Банка в различных социальных сетях. Заказать кредит наличными — https://kbl.az/prgtk, заказать карту Birbank — https://kbl.az/prcrc.

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