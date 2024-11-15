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Никаких переговоров, пока ВСУ в Курске

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Россия хочет вернуть полный контроль над Курской областью перед возможными мирными переговорами при администрации нового президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

«Ясно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курской области всех до единого украинских солдат», - рассказал журналистам главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

В издании отметили, что Россия стала осознавать, что Курская область может стать одним из рычагов давления на возможных переговорах. Поэтому в Кремле хотят выйти на диалог только с позиции силы, вернув регион под свой контроль.

Украинские войска захватили до 1500 квадратных километров российских территорий в первые две недели Курской операции в августе, поделился с журналистами аналитик Black Bird Group Паси Паройнен. Он подчеркнул, что с тех пор россияне постоянно контратаковали, и, поскольку сейчас наступление ведется с трех направлений, он прогнозирует, что в ближайшие дни удерживаемые Украиной территории сократятся.

По данным американской разведки, Россия направила в Курскую область не менее 10 000 солдат КНДР, заявили в издании. В ведомстве отмечали, что одно из крупных контрнаступлений было проведено почти сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Журналисты поделились, что последнее контрнаступление россиян не прошло гладко. По их словам, РФ добилась незначительных успехов, а также потеряла значительное количество войск и техники.

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