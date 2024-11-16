Легендарный Фатих Терим в гостях у Фарида Гаибова

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял находящегося с визитом в Азербайджане знаменитого турецкого футбольного тренера Фатиха Терима.

Министр рассказал Териму о спортивных успехах Азербайджана. Турецкий специалист напомнил, что впервые побывал в Баку в 1996 году, и поделился интересными воспоминаниями, связанными с азербайджанским футболом.

Стороны обсудили сегодняшнюю ситуацию в футболе двух братских стран и развитие детского футбола. Также Фарид Гаибов и Фатих Терим коснулись темы создания альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата в рамках COP29, инициированного футбольным клубом «Карабах».

На встрече также присутствовали представители «Карабаха» и «Галатасарая».

Стоит отметить, что Фатих Терим - легендарная фигура для турецкого футбола. Как тренер он является многократным чемпионом Турции вместе с «Галатасараем». Терим завоевал с командой Кубок УЕФА - единственный еврокубковый трофей в истории турецкого футбола. Со сборной Турции Терим добился бронзы чемпионата Европы 2008 года.