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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

В Тегеране заявили, что не вели никаких переговоров с Маском

15:53 448

Иранские власти назвали ошибочными сообщения американских СМИ о том, что предприниматель Илон Маск якобы провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Иравани.

«Это не соответствует действительности», - приводит в субботу IRNA слова представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на иранские источники, что Маск провел встречу с Иравани, чтобы обсудить возможность снижения напряженности между США и Ираном. Маск - сторонник избранного президента США Дональда Трампа.

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