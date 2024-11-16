В Тегеране заявили, что не вели никаких переговоров с Маском
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Иранские власти назвали ошибочными сообщения американских СМИ о том, что предприниматель Илон Маск якобы провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Иравани.
«Это не соответствует действительности», - приводит в субботу IRNA слова представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.
Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на иранские источники, что Маск провел встречу с Иравани, чтобы обсудить возможность снижения напряженности между США и Ираном. Маск - сторонник избранного президента США Дональда Трампа.
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