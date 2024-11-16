Кямаледдин Гейдаров встретился с пакистанским генералом
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел встречу с делегацией во главе с председателем Национального органа по управлению чрезвычайными ситуациями Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Инамом Хайдером Маликом, которая находится с визитом в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29.
Согласно сообщению МЧС, поприветствовав гостей, министр Кямаледдин Гейдаров заявил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном исторически строились на непоколебимых принципах дружбы и братства, взаимного уважения, рассказал о значимости расширения связей между ответственными за борьбу с чрезвычайными ситуациями структурами двух стран.
Поблагодарив за искреннюю встречу, генерал-лейтенант Инам Хайдер Малик выразил удовлетворение от участия в COP29, подчеркнув, что мероприятие глобального значения организовано Азербайджаном на высоком уровне.
Подробно проинформировав о деятельности возглавляемой им структуры, гость рассказал о важности эффективного использования имеющегося потенциала для углубления отношений между двумя структурами в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Затем гости на месте ознакомились с работой зала управления и операционного зала Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, мультимедийного центра управления по связям с общественностью.