Кямаледдин Гейдаров встретился с пакистанским генералом

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел встречу с делегацией во главе с председателем Национального органа по управлению чрезвычайными ситуациями Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Инамом Хайдером Маликом, которая находится с визитом в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29.

Согласно сообщению МЧС, поприветствовав гостей, министр Кямаледдин Гейдаров заявил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном исторически строились на непоколебимых принципах дружбы и братства, взаимного уважения, рассказал о значимости расширения связей между ответственными за борьбу с чрезвычайными ситуациями структурами двух стран.

Поблагодарив за искреннюю встречу, генерал-лейтенант Инам Хайдер Малик выразил удовлетворение от участия в COP29, подчеркнув, что мероприятие глобального значения организовано Азербайджаном на высоком уровне.