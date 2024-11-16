Убиты командиры «Исламского джихада»

Палестинская группировка «Исламский джихад» сообщила о гибели двоих своих командиров во время удара израильских ВВС по западным районам Дамаска. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, в результате воздушной атаки погибли свыше 20 человек, в том числе несколько мирных граждан. Помимо авиаудара по проспекту Меззе на западе сирийской столицы ракеты были выпущены по предместью Кудсая, где находилась военная база «Исламского джихада».

14 ноября Армия обороны Израиля подтвердила проведение операции против объектов «Исламского джихада» в Сирии. В заявлении ее пресс-службы указывалось, что израильские ВВС нанесли «значительный ущерб командному центру террористической организации и ее боевикам».