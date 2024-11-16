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В Польше анонсировали «важнейшие» переговоры по Украине

16:24 924

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей неделе в Варшаве пройдут «важнейшие» переговоры по войне РФ в Украине, когда 19 ноября пройдет встреча в формате «Веймарский треугольник плюс». Заявление Сикорского приводит RMF24.

Глава МИД Польши уточнил, что, кроме стран «Веймарского треугольника» – Германии, Польши и Франции, ожидает прибытия на встречу представителей других европейских стран.

«Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису», – сказал Сикорский.

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