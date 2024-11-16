Корпоративный исполнительный директор Fujitsu: «Применение новых технологий в Азербайджане на высоком уровне»
16:33 354
«Применение новых технологий в Азербайджане находится на высоком уровне. На данный момент я это ясно вижу».
Об этом заявил корпоративный исполнительный директор компании Fujitsu Такаси Яманиши, принявший участие в круглом столе высокого уровня по зеленой цифровой деятельности, соорганизатором которого выступило Министерство цифрового развития и транспорта.
Яманиши добавил, что цифровизация правительства в Азербайджане лучше, чем в других странах.
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