Лидеры по выбросам парниковых газов среди городов мира

Об этом свидетельствуют новые данные, представленные на Конференции ООН по климату в Баку (СОР29), пишет Associated Press.

Семь регионов выбрасывают более миллиарда тонн парниковых газов, и все они находятся в Китае, кроме Техаса, который занимает шестое место.

Используя спутниковые данные и наземные наблюдения, дополненные искусственным интеллектом для восполнения пробелов, организация Climate Trace пытается оценить объемы выбросов углекислого газа, метана, закиси азота и других традиционных загрязнителей, в том числе – впервые – для более 9 тысяч городских территорий.

Общий объем загрязнения Земли углекислым газом и метаном в 2023 году вырос на 0,7% – до 61,2 миллиарда тонн.

Шанхай с его 256 миллионами тонн выбросов парниковых газов занимает первое место среди всех городов. Это больше показателя таких стран, как Колумбия или Норвегия. На втором месте Токио с 250 миллионами тонн. В первую пятерку также входят Нью-Йорк (160 миллионов), Хьюстон (150 миллионов) и Сеул (142 миллиона).

Если говорить о штатах и провинциях, то семь из них выбрасывают более миллиарда тонн парниковых газов. Здесь первое место занимает Шаньдун (Китай) с 1,28 миллиарда тонн. В список также вошли китайские провинции Хэбэй, Шаньси, Внутренняя Монголия, Цзянсу и Гуандун, а также американский Техас.

Китай, Индия, Иран, Индонезия и Россия продемонстрировали наибольший рост выбросов в период с 2022 по 2023 год, в то время как Венесуэла, Япония, Германия, Великобритания и США – наибольшее сокращение загрязнений.