Новая русская мечта: коровы в Дубае
Итак, как уже сообщал haqqin.az, Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, в страну ввезены сотни тонн продукции.
Новость вполне тянет на сенсацию. Во-первых, потому, что в великой сельскохозяйственной державе неожиданно возникли проблемы со сливочным маслом. Что за напасть? То яйца взлетают в цене, то картофель дорожает, то вот масло ведет себя «недружелюбно» - растет в цене и исчезает с прилавков.
Российское Министерство сельского хозяйства уполномочено заявить, что оно «принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены». Одной из этих дружественных стран являются Эмираты.
А там-то оно откуда? Там пустыня с песчаными бурями, летом температура 45 градусов, так что не всякая корова выживет, а пасти ее и вовсе негде. И вообще доля сельского хозяйства в ВВП меньше 1%. А масла производят столько, что и на экспорт хватает. Что ж это там за чудо-коровы?
А вот тут интересно. Судя по официальным данным, российскую молочную продукцию в первом полугодии 2023 г. импортировали более 40 стран. Большая часть молочных продуктов была отгружена в Казахстан (42,5% в натуральном выражении и 46,7% — в денежном), Беларусь (13,7 и 13,4% соответственно), Узбекистан (8,9 и 8,5%) и Азербайджан (5,9 и 5,5%).
Но молоко – это не более чем сырье. Продукцию более высокого передела – масло, творог, йогурты, сухое обезжиренное молоко – Москва импортирует. А почему? Из-за отставания в технологиях. Стоит набрать в интернете Dairy farms in the Emirates – и мы попадаем в сказку.
В страну, где среднестатистическая корова дает около 42 литров молока в день. В России в зависимости от региона и технологической вооруженности такие показатели практически не встречаются, средний показатель - порядка 20-25 литров.
В страну, где на одной ферме норма - от 1000 до 8000 коров, что для России фантастика, у нас 1200-1500 это уже подвиг, дело «доблести и геройства».
В страну, где кормовая база крупного рогатого скота равна нулю, а весь корм приходится завозить из Австралии. И где вода, ценнейший ресурс для содержания коров – результат опреснения морской воды.
Не говоря уже о том, что фермерам из Эмиратов приходится постоянно решать главную проблему – борьба с тепловым стрессом животных. Для чего используются климатические установки хай-тек класса с туманообразованием и вентилированием.
В итоге из местного – только песок, который идет для коров вместо подстилки, но и он обрабатывается в поточном режиме, очищающем его от примесей и выделений, так что коровы всегда лежат практически на пляжном песке. Иными словами, Эмираты - морской курорт для коров, как тут не давать рекордные надои на полностью роботизированных фермах, а там постоянно пишут «доение и обработка молока осуществляются без участия человеческих рук» - и масло на экспорт.
Российский президент может говорить, и говорит, любые завлекательные лозунги про небывалые показатели и беспробудный рост во всем, подчеркивая небывалое величие «русского мира». Но вот дойдет речь до какой-нибудь мелочи, вроде надоев коров и того больше, сливочного масла – как тут же что-то начинает не срастаться. Видимо, русофобы гадят.