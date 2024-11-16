Новая русская мечта: коровы в Дубае

Итак, как уже сообщал haqqin.az, Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, в страну ввезены сотни тонн продукции. Новость вполне тянет на сенсацию. Во-первых, потому, что в великой сельскохозяйственной державе неожиданно возникли проблемы со сливочным маслом. Что за напасть? То яйца взлетают в цене, то картофель дорожает, то вот масло ведет себя «недружелюбно» - растет в цене и исчезает с прилавков.

Российское Министерство сельского хозяйства уполномочено заявить, что оно «принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены». Одной из этих дружественных стран являются Эмираты. А там-то оно откуда? Там пустыня с песчаными бурями, летом температура 45 градусов, так что не всякая корова выживет, а пасти ее и вовсе негде. И вообще доля сельского хозяйства в ВВП меньше 1%. А масла производят столько, что и на экспорт хватает. Что ж это там за чудо-коровы? А вот тут интересно. Судя по официальным данным, российскую молочную продукцию в первом полугодии 2023 г. импортировали более 40 стран. Большая часть молочных продуктов была отгружена в Казахстан (42,5% в натуральном выражении и 46,7% — в денежном), Беларусь (13,7 и 13,4% соответственно), Узбекистан (8,9 и 8,5%) и Азербайджан (5,9 и 5,5%).

Но молоко – это не более чем сырье. Продукцию более высокого передела – масло, творог, йогурты, сухое обезжиренное молоко – Москва импортирует. А почему? Из-за отставания в технологиях. Стоит набрать в интернете Dairy farms in the Emirates – и мы попадаем в сказку. В страну, где среднестатистическая корова дает около 42 литров молока в день. В России в зависимости от региона и технологической вооруженности такие показатели практически не встречаются, средний показатель - порядка 20-25 литров. В страну, где на одной ферме норма - от 1000 до 8000 коров, что для России фантастика, у нас 1200-1500 это уже подвиг, дело «доблести и геройства». В страну, где кормовая база крупного рогатого скота равна нулю, а весь корм приходится завозить из Австралии. И где вода, ценнейший ресурс для содержания коров – результат опреснения морской воды.