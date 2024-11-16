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Azerbaijan Green Energy Company организовала панельную дискуссию на COP29

инвестиции в возобновляемую энергию
17:06 226

Компания Azerbaijan Green Energy Company (AGEC) провела в пятницу, 15 ноября, панельную дискуссию на COP29, посвящённую инвестициям в возобновляемую энергию.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Агентства возобновляемых источников энергии Азербайджана Рена Гумбатова, руководитель представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов, директор по энергетике компании Baltech Волкан Гердан и американский ангельский инвестор Ласло Хорват.

В ходе сессии участники обсудили возможности инвестиций в возобновляемую энергию на местных и региональных финансовых рынках, а также затронули тему климатического финансирования. Панельную дискуссию модерировала финансовый директор компании AGEC Хаяла Нагиева.

Заместитель председателя Агентства возобновляемых источников энергии Рена Гумбатова в своём выступлении подробно рассказала о реализуемых инициативах, направленных на экспорт возобновляемой энергии из Азербайджана, а также о внутренних инфраструктурных проектах, осуществляемых в преддверии COP29.

Хаяла Нагиева отметила, что AGEC стремится к развитию сектора возобновляемой энергии и продвижению устойчивых инвестиций через реализацию проектов солнечной и ветровой энергетики. Она подчеркнула, что долгосрочная бизнес-модель компании направлена не только на раскрытие потенциала Азербайджана в области возобновляемой энергии, но и на повышение эффективности энергетической экосистемы и диверсификацию инвестиций в энергетический сектор.

Стоит отметить, что компания AGEC была создана в 2023 году по итогам многолетних обсуждений.

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