Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?

На фоне растущей в России инфляции сливочное масло вошло в число продуктов, дорожающих наиболее высокими темпами. В стране, которая когда-то была одним из крупнейших в мире производителей этого продукта, цена на сливочное масло выросла за последнее время почти на 24 процента. В результате масло стало лидером в списке товаров, которые чаще всего похищают в российских супермаркетах. Чтобы как-то сдержать темпы удорожания, правительство РФ увеличило импорт и, что примечательно, начало закупать масло даже в таких «несельскохозяйственных» странах, как Объединенные Арабские Эмираты. В Азербайджане за последние два-три месяца также наблюдается значительное удорожание этого продукта. Так, цена на килограмм новозеландского сливочного масла возросла с 19 до 24 манатов, стоимость белорусского и украинского продуктов увеличилась примерно на 2 маната, что же касается цены на сливочное масло, произведенного или упакованного местными предприятиями, то она возросла на солидные 25 процентов.

Несмотря на то, что за последние годы производство этого продукта в Азербайджане увеличилось, страна все еще остается зависимой от импорта. Более того, часть масла, указанного как местное, представляет собой смесь импортного продукта с маргарином. По данным Государственного комитета по статистике, за январь-сентябрь текущего года в стране было произведено 22.345 тонн сливочного масла, что на 10,7 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, по данным Государственного таможенного комитета, за этот период в страну было ввезено 22.204 тонны масла. Для предотвращения роста цен правительство ввело льготные таможенные пошлины. Срок действия решения Кабинета министров о снижении пошлины на импорт масла с 15 до 5 процентов продлен до конца 2025 года. Тем не менее, за последние месяцы стоимость некоторых сортов масла увеличилась до 30 процентов. Примечательно, что это удорожание не вполне соответствует росту импортных цен. Так, общая стоимость масла, импортированного Азербайджаном за первые девять месяцев года, составила 123 миллиона 972 тысячи долларов, исходя из чего килограмм импортного сливочного масла обошелся стране примерно в 9,5 маната.