USD 1.7000
EUR 1.7918
RUB 0.0170
Подписаться на уведомления
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

Отслеживайте углеродный след с помощью ABB mobile!

17:33 95

Банк ABB, основной партнер COP29, проходящей в Баку, предложил своим клиентам инновационный инструмент для борьбы с изменением климата. Новый калькулятор углеродных выбросов, интегрированный в приложение ABB mobile, позволяет отслеживать экологическое воздействие банковских операций на окружающую среду.

Это решение было реализовано с помощью передовых технологий платформы Ecolytiq, которая поддерживает инициативы по борьбе с изменением климата в банковском секторе. Платформа Ecolytiq сотрудничает с ведущими финансовыми организациями, включая Visa, и теперь эта технология доступна в приложении ABB mobile при поддержке Visa.

Каждая банковская операция оказывает определенное воздействие на окружающую среду. Клиенты Банка могут отслеживать свой углеродный след в процессе ежедневных финансовых операций и выбирать более экологичные варианты, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Заместитель председателя правления и главный администратор трансформации Банка АВВ Талех Тагирли отметил, что углеродный калькулятор откроет клиентам новые возможности и поможет развивать полезные экологические привычки. «Это решение, реализованное в партнерстве с нашими коллегами, повысит осведомленность о защите окружающей среды и укрепит личную ответственность за климат», — сообщил он.

Соучредитель и управляющий директор Ecolytiq Дэвид Лайс подчеркнул: «Ежедневные покупки составляют значительную часть углеродного следа человека, и даже незначительные изменения в потребительских привычках могут существенно повлиять на климат. Мы рады сотрудничать с крупнейшим банком Азербайджана, Банком АВВ, чтобы предоставить потребителям знания, которые помогут им двигаться к более устойчивому будущему».

Региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев добавил: «Интеграция углеродного калькулятора в приложение ABB mobile позволяет предоставить ценные данные о влиянии повседневных операций на окружающую среду. Мы стремимся помочь держателям карт вносить вклад в более экологичное будущее и гордимся возможностью предложить гражданам Азербайджана стать частью глобальной борьбы с изменением климата».

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

Президент «Барселоны» тоже в Баку
Президент «Барселоны» тоже в Баку ФОТО
17:36 247
Новая русская мечта: коровы в Дубае
Новая русская мечта: коровы в Дубае горячая тема
16:48 1247
Прозападный переворот под российским флагом
Прозападный переворот под российским флагом что происходит в Абхазии?
10:24 6352
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание Стартовые составы; обновлено
17:18 4581
Оппозиция не согласна с условием «главы» Абхазии
Оппозиция не согласна с условием «главы» Абхазии обновлено 17:17
17:17 4488
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 6062
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга! о наших проблемах
03:24 10758
Лидеры по выбросам парниковых газов среди городов мира
Лидеры по выбросам парниковых газов среди городов мира
16:45 944
Легендарный Фатих Терим в гостях у Фарида Гаибова
Легендарный Фатих Терим в гостях у Фарида Гаибова ФОТО
15:52 1446
В Тбилиси протесты против итогов выборов. Идут задержания
В Тбилиси протесты против итогов выборов. Идут задержания видео; обновлено 15:30
15:30 4650
Никаких переговоров, пока ВСУ в Курске
Никаких переговоров, пока ВСУ в Курске
15:24 2189

ЭТО ВАЖНО

Президент «Барселоны» тоже в Баку
Президент «Барселоны» тоже в Баку ФОТО
17:36 247
Новая русская мечта: коровы в Дубае
Новая русская мечта: коровы в Дубае горячая тема
16:48 1247
Прозападный переворот под российским флагом
Прозападный переворот под российским флагом что происходит в Абхазии?
10:24 6352
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание Стартовые составы; обновлено
17:18 4581
Оппозиция не согласна с условием «главы» Абхазии
Оппозиция не согласна с условием «главы» Абхазии обновлено 17:17
17:17 4488
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 6062
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга! о наших проблемах
03:24 10758
Лидеры по выбросам парниковых газов среди городов мира
Лидеры по выбросам парниковых газов среди городов мира
16:45 944
Легендарный Фатих Терим в гостях у Фарида Гаибова
Легендарный Фатих Терим в гостях у Фарида Гаибова ФОТО
15:52 1446
В Тбилиси протесты против итогов выборов. Идут задержания
В Тбилиси протесты против итогов выборов. Идут задержания видео; обновлено 15:30
15:30 4650
Никаких переговоров, пока ВСУ в Курске
Никаких переговоров, пока ВСУ в Курске
15:24 2189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться