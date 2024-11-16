«Азеришыг» и «Национальная электросеть Кыргызстана» подписали меморандум
Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с руководителем ОАО «Национальная электросеть Кыргызстана» Алтынбеком Рыббековым, находящимся с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Как сообщили в пресс-службе ОАО, в ходе встречи между двумя структурами состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества, переходе на зеленую энергию, новых технологиях.
Гостям была представлена подробная информация об инновациях «Азеришыг», применяемых в распределительных сетях, в том числе о цифровых сетях, переходе на сети 35/04 кВ, управлении зарядными станциями через единую платформу, применении других современных технологий в электросетях, обсуждались вопросы сотрудничества.
Между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании между руководством «Азеришыг» и ОАО «Национальная электросеть Кыргызстана». В документе отражены темы инновационных технологий, зеленых технологий, цифровой трансформации и повышения надежности и устойчивости сетей. В дальнейшем предусмотрены регулярные встречи специалистов двух структур.