«Азеришыг» и «Национальная электросеть Кыргызстана» подписали меморандум

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с руководителем ОАО «Национальная электросеть Кыргызстана» Алтынбеком Рыббековым, находящимся с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщили в пресс-службе ОАО, в ходе встречи между двумя структурами состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества, переходе на зеленую энергию, новых технологиях.