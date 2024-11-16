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Неудачный штурм россиян в Курской области

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Российские войска потеряли 17 единиц техники при попытке совершить штурмовые действия в Курской области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в субботу, 16 ноября.

«Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах», - написал он.

По словам украинского генерала, на этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск ВСУ, уничтожено около 30% российской техники при попытке продвижения.

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