Неудачный штурм россиян в Курской области
Российские войска потеряли 17 единиц техники при попытке совершить штурмовые действия в Курской области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в субботу, 16 ноября.
«Курщина. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах», - написал он.
По словам украинского генерала, на этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск ВСУ, уничтожено около 30% российской техники при попытке продвижения.