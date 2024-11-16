Пашинян позвонил Трампу
18:49 1202
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба армянского Кабмина.
Согласно сообщению, Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и США за последние годы.
Обсуждались также вопросы, связанные с региональной повесткой.
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