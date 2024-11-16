Директор SAP: «Азербайджан использует цифровые возможности для борьбы с изменением климата»

«Очень приятно видеть, что правительство Азербайджана использует потенциальные возможности в области городской мобильности и цифрового правительства в борьбе с изменением климата».

Об этом сказала директор по связям с правительством и устойчивому развитию компании SAP Каролина Тележко, принявшая участие в круглом столе высокого уровня по зеленой цифровой деятельности, соорганизатором которого выступило Министерство цифрового развития и транспорта.

По ее словам, в борьбе с изменением климата посредством цифровых технологий Азербайджан, как и другие страны, должен больше использовать искусственный интеллект, провести мониторинги по выбросам углекислого газа, управлять ими и сокращать их.