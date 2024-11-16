Пятый отчет ASCO. Что в нем?

Закрытое акционерное общество «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) представило свой пятый отчёт об устойчивом развитии. Документ охватывает деятельность компании в 2022-2023 годах, был утверждён Наблюдательным советом ASCO.

В отчёте представлены результаты работы ЗАО в экономической, социальной и экологической сферах. Подробно освещены мероприятия в области качества, здравоохранения, безопасности труда, охраны окружающей среды, корпоративного управления, управления человеческими ресурсами и социальной ответственности.

Особое внимание в документе уделено достигнутым компанией успехам.

Опубликованный в рамках «Года солидарности во имя зелёного мира», а также в дни проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) отчёт предоставляет партнёрам, клиентам и другим заинтересованным сторонам информацию о шагах ASCO в области устойчивого развития, её дальнейших планах.

Отчёт подготовлен в соответствии со стандартами международной Глобальной инициативы по отчётности (GRI), прошёл аудит международной компании Deloitte и получил положительное заключение.

Документ представлен на азербайджанском и английском языках и размещён на официальном сайте ASCO в рамках принципов прозрачности.

С электронной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте ASCO https://www.asco.az/az/pages/8/225