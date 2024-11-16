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Уроженец России захотел стать посланником Трампа по Украине

19:51 1036

Родившийся в России и проживший там 11 лет Борис Эпштейн может стать посланником избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Назначить его на этот пост Трампа попросил сам Эпштейн, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Борис Эпштейн (в центре)

С предложением стать спецпредставителем Эпштейн выступил в самолете, на котором Трамп летел на встречу с президентом США Джо Байденом после выборов. «Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы такой идеей», — пишет издание. При этом меньше всего шокирован был таким предложением сам Трамп. Он «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего», уточняет The New York Times.

Среди препятствий к назначению Эпштейна — отсутствие у него дипломатического опыта и открытое против него дело в Аризоне из-за выборов 2020 года. В 2016 году Эпштейн работал старшим советником на предвыборной кампании Трампа, потом работал в Белом доме и входил в команду юристов Трампа.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году, прожил в СССР до 1993 года, когда эмигрировал в США.

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