Еще один кровавый инцидент в Китае: много жертв

Студент с ножом напал на учащихся политехнического колледжа в городе Исин провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Погибли восемь человек, 17 пострадали. Атаку устроил 21-летний молодой человек. Подозреваемого задержали на месте.

В начале ноября в китайском городе Чжухай автомобиль врезался в толпу у спортивного комплекса. В результате погибли 35 человек, 43 получили ранения. За рулем находился 62-летний мужчина.