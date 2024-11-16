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Еще один кровавый инцидент в Китае: много жертв

обновлено 20:37
20:37 1542

Студент с ножом напал на учащихся политехнического колледжа в городе Исин провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Погибли восемь человек, 17 пострадали. Атаку устроил 21-летний молодой человек. Подозреваемого задержали на месте.

В начале ноября в китайском городе Чжухай автомобиль врезался в толпу у спортивного комплекса. В результате погибли 35 человек, 43 получили ранения. За рулем находился 62-летний мужчина.

* * * 20:05

По меньшей мере 8 человек погибли, 17 пострадали в результате нападения с ножом в Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

Нападение было совершено в училище. Других подробностей не приводится.

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