И Китай готовит разрушительную войну против США

Мир готовится к экономической войне с США. Особое беспокойство проявляют ведущие экономические державы, в первую очередь Китайская Народная Республика. Пекин уже подготовил мощные контрмеры против американских компаний на случай обострения торгового противостояния с США.

Следует напомнить, что в первую каденцию Дональда Трампа в Белом доме Китай еще не был готов к таким резким шагам США, как введение более высоких тарифов, ужесточение контроля над инвестициями и санкции в отношении ведущих китайских компаний. Но за прошедшие восемь лет в Пекине были приняты решительные законодательные меры, которые позволяют вносить иностранные компании в «черный список», вводить против них экономические санкции и ограничивать доступ США к важнейшим цепочкам поставок. Так, закон «О противодействии иностранным санкциям» позволяет КНР оперативно реагировать на дискриминационные меры, принимаемые другими странами по отношению к Китаю. В частности, создан список «ненадежных организаций» за рубежом, подрывающих национальные интересы КНР, и четко регламентируется экспорт товаров двойного назначения в ответ на действия «некоторых иностранных государств и организаций, которые, используя различные предлоги, связанные с Синьцзяном, Тибетом, Гонконгом и Тайванем, чернят, нападают и извращают развитие Китая, стремятся к его сдерживанию и подавлению».

Безусловно, официальный Пекин попытается любыми способами наладить взаимодействие с новоизбранным президентом США и вступить с Трампом в конструктивные переговоры. Но если дипломатия не даст желаемых результатов, как это было в 2018 году, Китай, по мнению экспертов, будет не только решительно защищать свои права и интересы, но и может нанести ощутимый ущерб интересам США, о чем свидетельствуют недавние «предупредительные выстрелы» в виде экономических санкций против Skydio – крупнейшего в США производителя беспилотников, которые поставляются также Вооруженным силам Украины. Помимо этого Китай может перейти к стимулирующей монетарной и фискальной политике. Ну а если рост ВВП начнет падать, власти КНР, дабы компенсировать ущерб от повышения тарифов, повысят импортные пошлины на сельхозпродукцию из США. И не только. Наряду с соей, хлопком и кукурузой, Китай импортирует из США микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ, нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Тогда как американцы закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литиево-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое. Наконец, в качестве ответной меры КНР может пойти на девальвацию юаня. К примеру, при повышении пошлинных тарифов вплоть до 60 процентов курс офшорного юаня (котировка CNH) может ослабнуть до уровня 7,5-7,7 единицы за доллар.

Реальную причину такого «экономического остервенения» Соединенных Штатов в отношении КНР министр иностранных дел России Сергей Лавров видит в том, что Китай очень быстро и уверенно обходит Америку. Причем обходит на основе норм, заложенных американцами в такие международные институты, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирный банк. Обходят, несмотря на то, что американцы не только контролируют эти институты, но и злоупотребляют своим влиянием на них. Безусловно, задача по экономическому сдерживанию Китая, выдвинутая еще администрацией Джо Байдена, останется приоритетной и для администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Лавров также обратил внимание на то, что Россия для Соединенных Штатов – это угроза сегодняшнего дня и носит только тактический характер. По словам главы МИД РФ, Вашингтон всеми силами старается не допустить усиления России, хочет подорвать репутацию РФ как сильной державы и, соответственно, не дать Кремлю ослабить Запад. При этом подтекст главы внешнеполитического ведомства России о том, что не Москва, а именно Пекин с его бурно развивающейся экономикой и усиливающимся военно-политическим влиянием представляет для США стратегическую угрозу, прозвучал более чем отчетливо.