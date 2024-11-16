Умер основатель известной сети магазинов одежды

Миллиардер, один из основателей и руководитель сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп умер на 73-м году жизни. Об этом сообщило издание FashionUnited.

«С большой грустью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим партнером, который сделал New Yorker одной из ведущих мировых модных компаний благодаря своим смелым и дальновидным действиям», — сказали управляющие директора New Yorker Хелен Штайнер и Йонас Гнаук.

Они отметили, что Кнапп был «чистокровным предпринимателем», который добился выдающихся результатов как в бизнесе, так и социальной сфере.

Кнапп построил модную империю из более чем 1200 магазинов в 47 странах.