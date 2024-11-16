Фернанду Сантуш: «Мы не хотели, чтобы Азербайджан вылетел в лигу «D», но так случилось»

«Вратарь соперников показал очень хорошую игру. Первые 20 минут прошли в равной борьбе, обе команды создавали моменты. Но потом в атаке были только мы. Игроки сделали все для победы. Пытались бить по воротам, навешивать с флангов, однако забить столь нужный гол не смогли. В футболе такое бывает. Сегодня игроки отнеслись к матчу более дисциплинированно, боролись до самого конца. Соперник хорошо оборонялся. Мне не в чем упрекнуть мою команду.

Конечно, мы не хотели вылететь в лигу «D». Но так случилось. Игра, показанная в последних матчах, показала, что мы на верном пути. Однако быть на последнем месте неприятно.

В последних трех матчах мы играли лучше соперников. Пропускали обидные голы. Но сегодня оборона сыграла хорошо, однако не хватило гола.

Как будем решать проблему отсутствия голов? В следующих матчах у нас будет Махир Эмрели. Сегодня он не играл из-за дисквалификации. Травмирован Ренат Дадашов. Муса Гурбанлы сегодня был неплох. Хочу также отметить Наримана Ахундзаде, который прибавляет.

Учитывая наши результаты, пригласил бы я себя, если был бы на месте руководства АФФА? У вас есть право задавать такой вопрос. АФФА меня пригласила. Задача - создать команду для участия на Евро-2028. Я уважаю азербайджанский народ. Меня привезли, чтобы быть частью этого проекта. И я верю, что у нас получится.

Я приехал сюда, чтобы выполнить определенную работу. Наша задача - в ближайшие годы создать боеспособную сборную Азербайджана.

Грузия десять лет назад начала этот проект. Постепенно поднимались и добились высоких результатов. В Азербайджане тоже есть хорошие техничные футболисты. Нужно просто собрать их в команду».