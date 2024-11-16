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Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты

мнение экс-главы МИД Кулебы
21:05 396

Если новый президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир «на невыгодных условиях», в Украине могут начаться массовые беспорядки, что приведёт к её завоеванию Россией. Об этом в колонке для журнала The Economist написал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Украинский дипломат считает, что Владимир Зеленский «не сразу уступит», если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву: «Многие считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине, чтобы заставить её занять более уступчивую позицию. Однако президент Владимир Зеленский не сразу уступит; у него останется некоторая поддержка от Америки, выделенная в последние дни администрацией Байдена, а также помощь от Европы».

Вместе с тем экс-глава МИД Украины не исключает, что если финансирование Вашингтоном всё же прекратится, «без средств Украина может полностью потерять позиции». А если Зеленский из-за краха фронта пойдёт на переговоры, в Украине, по мнению Кулебы, могут начаться массовые протесты.

«Если администрация Трампа… навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны. Это даст Путину желанную победу, представляя Украину как несостоявшееся государство, но ответственность за это ляжет полностью на Трампа», – пишет экс-глава МИД.

Кулеба считает, что Трамп не может себе позволить «нового Афганистана» и будет вынужден возобновить помощь Украине.

«Те, кто жаждет деэскалации под руководством избранного президента (США), могут быть шокированы, увидев прямо противоположное в ближайшие месяцы. В данный момент и Зеленский, и Путин видят в Трампе шанс изменить баланс в свою пользу. В свою очередь Трамп будет вынужден следовать за ними, ужесточая свою линию», – заявил бывший глава украинской дипломатии.

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