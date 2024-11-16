Россия прекратила поставки газа в Австрию

Поводом стал бизнес-конфликт вокруг прерывавшихся поставок в 2022 году. Нехаммер накануне заявил, что Австрия «не даст себя шантажировать».

Австрия получала российский газ по газопроводу «Северный поток». В 2022 году, на фоне начала войны РФ против Украины, в поставках газа стали возникать перебои. Российская компания объясняла это техническими трудностями, страны Запада заявляли, что Москва пыталась их шантажировать. OMV подала иск против «Газпрома» на рассмотрение Международной торговой палаты и выиграла более €243 млн в качестве компенсации ущерба. Эти деньги OMV решила вычесть из оплаты действующего контракта, пишет DW.

Ранее в OMV заявляли, что готовы к прекращению импорта российского газа и способны заменить его на поставки из Италии, Германии и Нидерландов, а также от других поставщиков.

Как пишет DW, австрийская корпорация могла специально пойти на корпоративный конфликт с российской, чтобы разорвать действующий до 2040 года контракт, обязывающий ее закупать значительные объемы газа. Австрийские власти говорят, что запасов газа в стране хватит на всю зиму.

Австрия и Словакия оставались последними странами в Евросоюзе, продолжавшими импортировать значительные объемы российского газа по старому трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, проходящему по территории Украины.

Словацкая государственная компания SPP сообщила агентству Reuters, что продолжает получать газ из России по трубопроводу через Украину, причем в прежних объемах.