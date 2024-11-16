России обещают «еще более жесткие» санкции

Лидеры «Большой семерки» (G7) в субботу подтвердили обещание продолжать вводить жесткие санкции, экспортный контроль и другие меры в отношении России, а также пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом информирует «Голос Америки».

«Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру», - говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении, принятом «накануне тысячного дня агрессивной войны России против Украины».

Италия в 2024 году по ротации председательствует в «Большой семерке», в которую также входят США, Канада, Япония, Франция, Германия и Великобритания.

«G7 подтверждает свою приверженность применению к России суровых санкций, экспортного контроля и других эффективных мер. Мы едины с Украиной», - говорится в заявлении.