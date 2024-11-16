Две солнечные электростанции построят в Азербайджане

Договор о финансировании строительства в Азербайджане двух солнечных электростанций суммарной мощностью 760 МВт подписан на полях Климатического саммита (КС) ООН СОР-29 в Баку, сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

Документ подписан между SOCAR Green (Азербайджан), Masdar (ОАЭ) и Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

По информации Минэнерго страны, общая стоимость двух проектов составляет $670 млн. Одна из станций будет построена в Билясуварском районе, ее мощность составит 445 МВт. Вторая, мощностью 315 МВт, будет сооружена в Нефтчалинском районе. Строительство планируется завершить в 2027 году. На двух станциях будет производиться суммарно 1,7 млрд кВт·ч зеленой энергии в год, что позволит экономить 380 млн куб. м газа и на 830 тыс. тонн сократить выброс в атмосферу углерода.

Ранее компания Masdar возвела в Азербайджане крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт, которая была введена в эксплуатацию в 2023 году.