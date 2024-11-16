Израильские города обстреляли из Ливана и Йемена

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по цели в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля, с использованием беспилотных летательных аппаратов. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы… провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата) на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников», - сказал Сариа.