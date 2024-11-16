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Израильские города обстреляли из Ливана и Йемена

обновлено 23:00
23:00 618

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по цели в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля, с использованием беспилотных летательных аппаратов. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы… провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата) на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников», - сказал Сариа.

* * * 22:34

Вечером в субботу воздушная тревога прозвучала в Хайфе и районе Хайфского залива. Были слышны взрывы, сообщают израильские СМИ.

В армии Израиля сообщили, что из Ливана было выпущено около 10 ракет. Часть из них сбита, часть упала в черте города.

В нескольких местах произошли возгорания. В Хайфе осколком ракеты повреждено здание синагоги, причинен ущерб линии электропередач. Пять человек получили легкие травмы по пути в убежище.

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