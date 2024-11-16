AQTA на страже пищевой безопасности

С апреля текущего года до начала COP29 сотрудники агентства провели оценку в 48 объектах общественного питания, занимающихся кейтерингом, в Баку и Сумгаите, а также на административной территории Апшеронского района. Также были проверены 350 отелей и 11 дополнительных резиденций, предназначенных для гостей. По итогам проверок были выданы обязательные предписания для устранения выявленных недостатков, и в ходе повторных оценок было установлено, что несоответствия устранены.

В указанный период проведен мониторинг 6786 объектов, из которых 1514 — торговые точки и 5272 — заведения общественного питания. Кроме того, в рамках мероприятий проведена оценка 1107 объектов, в том числе 845 заведений общественного питания, расположенных рядом с отелями, и 262 — у станций метро. Выявленные несоответствия были устранены на основании рекомендаций сотрудников агентства.