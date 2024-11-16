AQTA на страже пищевой безопасности
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает мероприятия по обеспечению высокого уровня пищевой безопасности в связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
С апреля текущего года до начала COP29 сотрудники агентства провели оценку в 48 объектах общественного питания, занимающихся кейтерингом, в Баку и Сумгаите, а также на административной территории Апшеронского района. Также были проверены 350 отелей и 11 дополнительных резиденций, предназначенных для гостей. По итогам проверок были выданы обязательные предписания для устранения выявленных недостатков, и в ходе повторных оценок было установлено, что несоответствия устранены.
В указанный период проведен мониторинг 6786 объектов, из которых 1514 — торговые точки и 5272 — заведения общественного питания. Кроме того, в рамках мероприятий проведена оценка 1107 объектов, в том числе 845 заведений общественного питания, расположенных рядом с отелями, и 262 — у станций метро. Выявленные несоответствия были устранены на основании рекомендаций сотрудников агентства.
Контрольные мероприятия AQTA продолжаются и после начала COP29. Сотрудники агентства проводят регулярные проверки на участках Бакинского олимпийского стадиона, где осуществляется приготовление, прием и продажа продуктов питания, оценивая их соответствие требованиям. Также изымаются образцы продовольственной продукции для экспертиз в соответствующих лабораториях Института пищевой безопасности Азербайджана. Для оперативного получения результатов анализы проводятся экспресс-методами в двух мобильных лабораториях, размещенных на территории стадиона.
Кроме того, сотрудники агентства регулярно проводят мониторинг в резиденциях, отелях Баку и Апшеронского района, а также в объектах общественного питания, включая заведения, расположенные рядом с метро. Уже проверено 572 объекта общественного питания. Выявленные недостатки немедленно устраняются ответственными лицами учреждений на основании рекомендаций сотрудников агентства.
«Меры контроля будут продолжаться на постоянной основе для обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности», - сказали в агентстве.