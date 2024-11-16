Американский экономист дал совет Армении

Американский экономист Джеффри Сакс, выступив в Ереване с лекцией, прокомментировал адресованные Армении предложения Запада не сотрудничать с Россией и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Так, Сакс назвал призывы Запада, обращенные к Армении, «смертоносными». По его мнению, чтобы страна не отстала с технологической точки зрения, ей нужно выбрать соответствующие стратегии направлений производства. «Всего этого можно достичь в регионе, где налажено сотрудничество, и в условиях сотрудничества во всем мире», - заявил эксперт.

Сакс рекомендовал стране разработать транспортные пути. По его словам, для этого нужны хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном.

«…Западное мышление таково: все это невозможно, мы никогда не будем сотрудничать с Россией, не сотрудничайте с Ираном. Есть «хорошие ребята», есть «плохие ребята», оставайтесь с «хорошими», мы вам поможем, спасем. Это смертоносное мышление», - сказал американский эксперт.

«Правильное мышление — это то, что произошло между Ираном и Саудовской Аравией, где Китай стал посредником мира», — добавил Сакс.