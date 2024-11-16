USD 1.7000
EUR 1.7918
RUB 0.0170
Подписаться на уведомления
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

Американский экономист дал совет Армении

16 ноября 2024, 23:24 1365

Американский экономист Джеффри Сакс, выступив в Ереване с лекцией, прокомментировал адресованные Армении предложения Запада не сотрудничать с Россией и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Так, Сакс назвал призывы Запада, обращенные к Армении, «смертоносными». По его мнению, чтобы страна не отстала с технологической точки зрения, ей нужно выбрать соответствующие стратегии направлений производства. «Всего этого можно достичь в регионе, где налажено сотрудничество, и в условиях сотрудничества во всем мире», - заявил эксперт.

Сакс рекомендовал стране разработать транспортные пути. По его словам, для этого нужны хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном.

«…Западное мышление таково: все это невозможно, мы никогда не будем сотрудничать с Россией, не сотрудничайте с Ираном. Есть «хорошие ребята», есть «плохие ребята», оставайтесь с «хорошими», мы вам поможем, спасем. Это смертоносное мышление», - сказал американский эксперт.

«Правильное мышление — это то, что произошло между Ираном и Саудовской Аравией, где Китай стал посредником мира», — добавил Сакс.

Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
00:34 435
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем»
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем» обновлено 23:40
16 ноября 2024, 23:40 8791
Новая русская мечта: коровы в Дубае
Новая русская мечта: коровы в Дубае горячая тема
16 ноября 2024, 16:48 5493
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 4252
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
16 ноября 2024, 22:14 2097
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты мнение экс-главы МИД Кулебы
16 ноября 2024, 21:05 2385
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
16 ноября 2024, 20:28 4844
Поймать за ногу убегающую эпоху
Поймать за ногу убегающую эпоху война миров; все еще актуально
16 ноября 2024, 12:41 3532
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D»
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D» обновлено 19:54
16 ноября 2024, 19:54 9088
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели? горячая тема
16 ноября 2024, 17:15 7159
Трамп отправил Маска к иранцам
Трамп отправил Маска к иранцам наш комментарий; все еще актуально
16 ноября 2024, 12:00 5892

ЭТО ВАЖНО

Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
00:34 435
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем»
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем» обновлено 23:40
16 ноября 2024, 23:40 8791
Новая русская мечта: коровы в Дубае
Новая русская мечта: коровы в Дубае горячая тема
16 ноября 2024, 16:48 5493
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 4252
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
16 ноября 2024, 22:14 2097
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты мнение экс-главы МИД Кулебы
16 ноября 2024, 21:05 2385
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
16 ноября 2024, 20:28 4844
Поймать за ногу убегающую эпоху
Поймать за ногу убегающую эпоху война миров; все еще актуально
16 ноября 2024, 12:41 3532
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D»
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D» обновлено 19:54
16 ноября 2024, 19:54 9088
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели? горячая тема
16 ноября 2024, 17:15 7159
Трамп отправил Маска к иранцам
Трамп отправил Маска к иранцам наш комментарий; все еще актуально
16 ноября 2024, 12:00 5892
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться