Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Довольно неожиданные на первый взгляд события в Абхазии вызвали новую волну интереса к этой непризнанной республике. Аналитики, эксперты, журналисты пытаются понять, что это вообще было, и что можно ожидать в дальнейшем. Некоторые соображения по этому поводу достаточно близки к реальности, другие, вроде тех, что «тихий переворот» в Сухуми – это пролог к возвращению Абхазии в лоно Грузии, совсем уж оторваны от жизни. В первую очередь, следует отметить, что многие эксперты рассматривают случившееся в Абхазии линейно. То есть, так, как это могло произойти в других постсоветских регионах. И в самом деле, когда власть в республике откровенно пророссийская, а оппозиция громит ее под российским же триколором, вывод напрашивается сам по себе - все от начала до конца согласовано с Москвой, которая привычно меняет одного политического наместника на другого.

Определенная логика в этом есть. Но только не тогда, когда речь заходит об Абхазии. Чтобы понять мотивацию действий абхазов, надо хорошо знать этот этнос и жить с ними по соседству. И поскольку я родился в Абхазии и вырос рядом с абхазами, то имею моральное право рассматривать последние события, произошедшие в Сухуми, с принципиально иного другого ракурса. Прежде всего, попробуем ответить на пару вопросов, после чего картина немного прояснится. Первое: почему и откуда у абхазов такой антагонизм в отношение Грузии? Почему любое соглашение с грузинами является для абхазов самой красной из всех возможных в мире черт? Большинство грузинских политиков, которые об абхазах толком ничего не знают, предлагают им в обмен на воссоединение полный набор аппетитных плюшек в виде широкой автономии, безвиза с Европой, двойных паспортов, и т.д. А когда все это тупо не работает, грузины недоуменно пожимают плечами: «Почему?!» Мы ведь им такие шикарные условия предлагаем, а они упрямятся...

На самом деле, причиной этого упрямства является суть абхазства, как национальной идеологии. В массовом представлении абхазов именно они являются единственной автохтонной нацией на территории Абхазии, тогда как грузин туда заселили частично при царизме, частично при Сталине. Это мнение входит в жесточайшее противоречие с грузинской идеологией, в соответствии с которой, коренным населением этих мест были в течение веков именно грузины, которые подвергались постоянным набегам соседних черкесских племен, чьи территории простирались тогда с Северного Кавказа на все черноморское побережье России, называемое сегодня Кубанью. Со временем черкесы вытеснили грузин с нынешней территории Абхазии, присвоили себе название «Абхаз», принадлежавшее одному из грузинских племен, вроде мегрелов или кахетинцев, и освоили эту территорию. Таким образом, по идеологии Тбилиси, грузины – это автохтонное население Абхазии, а абхазы, как часто говорили в моем детстве, всего лишь «спустились с гор». Совершенно очевидно, что противоречие это неразрешимо. И, как на одной кухне, где двум хозяйкам не ужиться, так и на конкретной территории может быть только один народ-хозяин. Ничего не поделаешь, так устроен мир, где главный голос в определении судьбы Франции принадлежит французам, Азербайджана – азербайджанцам и так далее. И вот тут мы подходим к главной цели абхазов в ХХ веке. До войны грузинское население в этой республике составляло 44 процента, а абхазское – только семнадцать. Для абхазов являться меньшинством на своей исконной территории было вселенской трагедией. Все свое детство я слышал от абхазов одну мантру – это наша земля, вы, грузины, здесь гости и рано или поздно мы вас прогоним.

Таким образом, в этой ситуации какой-либо союз Абхазии с Грузией исключен на сто процентов, поскольку в его основе всегда будет возвращение грузинских беженцев в свои дома. А абхазы сложат, как один, головы в войне, умрут от голода и ослепнут от темноты, но своими ногами никогда не вернутся в реальность, при которой грузины вернут себе этническое большинство, оставив их в унизительном меньшинстве. За что тогда, спрашивается, они воевали, во имя его хоронили родных и терпели невзгоды? Чтобы грузин снова было 44 процента?!.. Словом, не скупящиеся на щедрые обещания грузинские политики никак не поймут, что никакой статус, никакая возможность прокатиться по Европе без визы, не заменят абхазам ощущение того, что они единственные хозяева своей страны. Второе: что у абхазов за отношения с Россией? Какие-то они непонятные и противоречивые, какой-то коктейль из ненависти, коварства и любви, который и пить опасно, и выливать жалко. На самом же деле все очень просто. Исходя из вышесказанного очевидно, что Россия, которая спасает абхазов от их кровного врага, да еще и содержит экономически – априори друг и союзник. Воистину, правы те, кто утверждает, что абхазы ненавидят как русских, так и грузин. И, все-таки, грузин они ненавидят больше. Что же касается отношения к русским, то историческая память постоянно нашептывает абхазам, что доверять русским нельзя, что 200 лет назад они выселили большинство этого народа в Турцию и вполне могут повторить нечто подобное. Абхазы пытаются позиционировать себя не вассалами, а полноправными союзниками России, что в Москве, естественно, ничего, кроме снисходительной улыбки, вызвать не может. И в самом деле, с какого бока стотысячный народ может стать союзником 145-миллионой ядерно-нефтегазовой империи?

Но абхазы – это своеобразный феномен. Им плевать, что думают в Кремле. Главное, что они убедили себя в равноправном партнерстве с Россией, а потому ведут себя соответственно, жестко отвергая диктат Москвы в вопросах, которые считают для себя жизненно важными. Вы думаете, абхазы не понимают, что, подписав соглашение о российских инвестициях и договор о строительстве апартаментов, они широко распахнули свои двери перед российской экономической и демографической экспансией? Не понимают, что, как народ, они уже через лет двадцать обречены превратиться в музейный экспонат, вроде маори в Новой Зеландии? Конечно, понимают! И именно из этого понимания вытекает весьма своеобразное отношение абхазов к России, которое не имеет аналогов в мировой истории. Согласно абхазской идеологии, Москва имеет перед Сухуми обязательства, поскольку получила от абхазов право бесплатно держать на своей территории военные базы, гарантирующие Россию от неприсоединения Грузии к НАТО. Тот факт, что эти базы обеспечивают безопасность самой Абхазии, местное население в упор не замечает. Соответственно, за все эти блага Россия обязана гарантировать Абхазии безопасность, содержать ее экономически и при этом ничего не требовать. Скажите, где и в каком промежутке мировой истории вам встречалось что-либо подобное? Вопрос риторический, поскольку ответ очевиден – нигде и никогда.