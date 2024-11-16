Новая партия северокорейского оружия у России

Согласно данным издания, Россия может использовать эти системы во время боевых действий в Курской области.

Артиллерия, в том числе уникального для КНДР крупного калибра 170 мм, занимала важное место в северокорейской военной доктрине последних десятилетий, — эти орудия сосредоточены вблизи границы с Южной Кореей и в случае начала полномасштабной войны должны открыть ураганный огонь, который накроет, среди прочего, и южнокорейскую столицу Сеул.

На этой неделе в соцсетях появились фотографии железнодорожных платформ с гаубицами M1989. OSINT-исследователи установили, что эти фотографии были сделаны в Красноярском крае. Как пишет FT, M1989 представляет собой немного обновленный вариант гаубицы M1979, которую Северная Корея поставляла Ирану во время ирано-иракской войны. Она обладает дальностью огня около 60 км. Северорейские РСЗО, по данным FT, основаны на советской системе БМ-27 «Ураган». Северокорейская пропаганда в мае утверждала, что их приспособили стрелять и управляемыми реактивными снарядами.

По словам украинского источника FT, Северная Корея хочет испытать это оружие в боевых условиях. Украинские военные ожидают, что в первую очередь его опробуют в Курской области.