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Ракеты упали у резиденции Нетаньяху

00:34 443

Полиция и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) выступили с совместным заявлением в связи с запуском двух осветительных ракет в направлении резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

«В 19:30 были обнаружены два запуска осветительных ракет в направлении дома премьера. Обе упали во дворе виллы. Силы безопасности находятся на месте инцидента. Глава правительства и члены его семьи не находились в доме во время инцидента. Началось совместное расследование полиции и ШАБАК. Речь идет о серьезном происшествии, будут приняты все меры для розыска виновных», - цитируют израильские сообщение.

Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
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