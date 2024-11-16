Ракеты упали у резиденции Нетаньяху

Полиция и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) выступили с совместным заявлением в связи с запуском двух осветительных ракет в направлении резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

«В 19:30 были обнаружены два запуска осветительных ракет в направлении дома премьера. Обе упали во дворе виллы. Силы безопасности находятся на месте инцидента. Глава правительства и члены его семьи не находились в доме во время инцидента. Началось совместное расследование полиции и ШАБАК. Речь идет о серьезном происшествии, будут приняты все меры для розыска виновных», - цитируют израильские сообщение.